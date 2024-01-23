Москва, 23 января, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Россия во время своего председательства в БРИКС сделает всё возможное для того, чтобы Египет эффективно встроился в работу организации. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии старта заливки бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа», в которой он и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принимали участие по видеосвязи.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава государства уточнил, что Россия с самого начала искренне поддержала желание Египта войти в объединение.

«В ходе российского председательства в БРИКС в текущем году мы постараемся сделать всё возможное, чтобы Египет эффективно встроился в работу объединения», — сказал он.

Российская сторона ожидает президента Египта на саммите БРИКС, который состоится в Казане в октябре, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и ас-Сиси выступят на церемонии на строящейся египетской АЭС «Эд-Дабаа». По его словам, главы двух государств дадут команду на заливку первого бетона.

Президент 19 января указал на важность предстоящей церемонии на АЭС в Египте. Путин уточнил, что Россия и Египет продолжают вести сотрудничество в самых различных областях, включая высокотехнологичную сферу атомной энергетики.