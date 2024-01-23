Канберра, 23 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская позитивно оценила исполнение фанатами во время её матчей на Открытом чемпионате Австралии песен «Калинка-малинка» и «Ой цветёт калина».

ТАСС/EPA/MAST IRHAM

«Обе нравятся, обе веселят. Да, я познакомилась с фанатами и немного пообщалась. Мне очень приятно, что они приходят на каждый матч, поддерживают», — привёл её слова портал Sports.ru.

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Теннисистка призналась, что не ожидала такого позитива. «Калинку» в её честь исполнили дважды — в матче против представительницы США Кэти Волынец и на встрече также с американкой Слоан Стивенс.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Калинская впервые в своей карьере вышла в ¼ финала открытого чемпионата Австралии, одолев в очном поединке соперницу из Италии Ясмине Паолини. В первой партии россиянка сделала на один брейк больше соперницы и добилась победы со счётом 6:4, во втором сете преимущество оказалось ещё более уверенным, Калинская довела встречу до победы. Калинская осталась последней из представителей России в четвертьфинале чемпионата, что на данный момент — её лучший результат в карьере.