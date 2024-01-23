Париж, 23 января, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Французский наёмник Алексис Дрион, чьё имя фигурирует в списке тех, кто находился в Харькове во время удара российских войск по расположению иностранных наёмников, заявил, что с ним всё в порядке и он находится на родине.

Соцсети Французский наёмник Алексис Дрион

«Я жив, я жив, всё хорошо!» — написал он на английском языке на своей странице в соцсети.

К посту Дрион прикрепил скриншот статьи на французском языке об обнародовании списка имён французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара. В перечне числится его имя. При этом отметим, в материале не говорилось, что он погиб.

Позднее в комментарии к этому посту он написал на английском языке, что находится во Франции, но никаких подтверждений не опубликовал.

Как 23 января сообщало ИА Регнум, французский наёмник Алексис Дрион публиковал снимки в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Кадры свидетельствуют о том, что наёмник находился на территории Украины с оружием. Последние снимки, которыми мужчина делился с подписчиками, были, предположительно, с Украины. Первый кадр он выложил в начале мая 2023 года. На фотографии ― лежащий на земле человек в камуфляже, рядом автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой с флагом Франции и лента в цветах флага Украины.

Французские волонтёры из организации SOS Donbass 22 января обнародовали в СМИ список французских наёмников, которые были в Харькове во время удара Вооружённых сил России по расположению иностранных наёмников. Всего в списке значились 13 имён. Среди них был и Дрион. При этом сообщалось, что информация о том, кто из французских наёмников жив или ранен, нуждается в уточнении.

После этого в МИД Франции отказались признавать наличие соотечественников, воюющих на стороне ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин пояснил, что Париж лицемерно отрицает наличие в рядах ВСУ французских наёмников из-за законов, прямо запрещающих наёмничество. В ответ на заявление французской стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что, возможно, правительство Франции окончательно дистанцировалось от собственного народа.

Вооружённые силы России нанесли вечером 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наёмники.