Эстония, 23 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Военное руководство Эстонии обеспокоилось из-за скопления русских солдат в Вируском пехотном батальоне сил обороны республики и рассредоточило их по другим воинским частям, заявил командир дивизии генерал Вейко-Велло Пальм в интервью, опубликованном 19 января газетой Sakala.

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По его словам, причиной «проблемы» стало то, что в республике новобранцам позволяют выбирать место службы. В результате солдаты из городов Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы с русским большинством попали в батальон на северо-востоке страны.

«В какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных, но теперь мы эту проблему решили и больше рассредоточиваем новобранцев», — сообщил Пальм.

Генерал подчеркнул, что командиры не разговаривают с солдатами на русском языке, а учат их эстонскому. Также теперь в Вируский батальон привозят новобранцев из Таллина, владеющих русским языком.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года в Эстонии приняли закон об отмене преподавания на русском языке, в том числе в русских школах. Процесс планируют завершить к 2032/2033 учебному году.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в январе 2024 года заявила, что власти прекратят финансировать обучение на русском языке. Она назвала проблемой то, что в стране две языковые системы.