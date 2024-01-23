Москва, 23 января, 2024, 13:07 — ИА Регнум. В России на законодательном уровне ввели статус многодетной семьи. Соответствующий указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» подписал президент Владимир Путин.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: ﻿﻿﻿установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трёх и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

В документе прописано, что социальную поддержку многодетным семьям будут предоставлять до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет, а если он очно обучается в образовательном учреждении, то до 23 лет.

Кроме того, установят единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, а также сформируют банк данных о таких семьях. Такое поручение глава государства дал правительству.

«Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом, не должно повлечь за собой уменьшение объёма и снижение уровня осуществляемых за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих на день вступления в силу настоящего указа такой статус в соответствии с законодательством субъектов <…>, в течение всего периода, на который семье присвоен этот статус», — указано в документе.

При этом регионы вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи Путин дал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 21 декабря. Российский лидер отметил, что об этом просят люди и это просьба справедливая.

Во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 5 декабря глава государства уже заявлял, что статус многодетной семьи должен быть не локальным, а всероссийским.

В числе прочего он обратил внимание на уже существующие меры поддержки материнства и детства: активное развитие детского здравоохранения, льготные жилищные программы, налоговые вычеты на образование и лечение детей.

28 ноября Путин согласился с необходимостью улучшить условия жизни российских многодетных семей и семей с детьми в целом. Он заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для всех российских народов. Путин напомнил, что эта традиция ещё недавно была в большинстве семей.

Улучшение демографической ситуации, поддержку материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей глава государства назвал в числе ключевых стратегических приоритетов России. Он подчеркнул, что семья — это основа основ.