Москва, 23 января, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В Москве школьник нанёс соседу под подъезду ножевое ранение, сообщил 23 января РЕН ТВ.

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Инцидент произошёл на 15-м этаже многоквартирного дома. Конфликт начался ещё в лифте. Десятилетний мальчик ехал вместе с братом. Сосед, которого они не знали, вступил в конфликт с детьми.

«На 15-м этаже мужчина вместе с детьми вышел в общий коридор — он дважды схватил за уши ребёнка и толкнул его», — сообщил телеканалу источник.

Тогда один из мальчиков по телефону вызвал на площадку старшего брата. Началась потасовка, во время которой у одного из её участников из кармана выпал нож. Десятилетний мальчик взял холодное оружие и нанёс удар соседу в область паха.

В управлении СК России по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ) и о незаконном проникновении (ч. 2 ст. 139 УК РФ).

«По данным следствия, 22 января 2024 года на лестничной клетке жилого дома, расположенного на юго-западе Москвы, произошёл конфликт между группой этнических азербайджанцев и соседом, в ходе которого несовершеннолетний участник группы нанёс один удар ножом мужчине», — сообщили в ведомстве.

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