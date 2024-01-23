Варшава, 23 января, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда перестал доверять собственной охране после того, как в его резиденции задержали бывшего министра внутренних дел республики Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Об этом 23 января написала газета Gazeta Wyborcza.

EPA/ТАСС Президент Польши Анджей Дуда

По данным журналистов, после случившегося Дуда боится, что у нынешнего правительства Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском есть «свои люди» среди его охраны.

После того как польский президент узнал о задержании Каминьского и Вонсика в собственном дворце, он вначале «был в шоке, а затем впал в ярость», после чего прямо обвинил в предательстве начальника собственной охраны.

Как рассказал газете один из сотрудников администрации польского лидера, Дуда даже хотел отказаться от своей охраны и передать её функции военной жандармерии, однако ему не удалось этого сделать из-за действующего законодательства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 января объявившего голодовку Каминьского перевезли из камеры в больницу. По словам советника президента страны Блажея Побожи, состояние экс-главы МВД серьёзное.

Полиция Польши задержала в президентском дворце в Варшаве экс-главу МИД Каминьского и его заместителя Вонсика 9 января. Они прибыли во дворец по приглашению Дуды.

В это время президента Польши не было во дворце, экс-глава МВД и его заместитель удивились действиям полиции, однако не стали оказывать сопротивления. Каминьского и Вонсика задержали по ранее в этот же день вынесенному решению суда.

Экс-главу МВД и его заместителя в 2015 году осудили за махинации с земельными участками и коррупцию, однако президент Польши тогда принял решение об их помиловании. В конце 2023 года Каминьского и Вонсика в рамках этого же уголовного дела приговорили к двум годам заключения и лишили депутатского статуса. Депутаты от партии «Право и справедливость», которая ранее была в стране правящей, посчитали приговор незаконным и политически мотивированным, потребовав отменить решение суда.