Москва, 23 января, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Принимать решения для стабилизации экономики России ― это прерогатива правительства. И это ему хорошо удаётся. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова первого вице-премьера Андрея Белоусова об эффективности продажи валютной выручки.

«Продление мер по продаже валютной выручки экспортёрами является прерогативой правительства. [Президент России Владимир] Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. Правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается ему хорошо», ― сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в целом и микро — и макроэкономика обеспечивают стабильность и являются хорошим фундаментом, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития со знаком плюс.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Белоусов заявил, что правительство положительно оценило принятые в октябре прошлого года меры по стабилизации валютного курса, в частности — обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами.

Речь идёт о введённом указом президента Владимира Путина требовании об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими российскими экспортёрами. Оно действует до 30 апреля 2024 года.

Белоусов добавил, что курс рубля за месяц укрепился на 4,5%. На сегодня рубль укрепился до уровня около 90 рублей за доллар после пиковых значений в октябре — курс превышал 101 рубль за доллар.

По словам первого зампредседателя правительства, кабмин намерен предложить обязательную продажу валютной выручки к продлению до конца 2024 года.