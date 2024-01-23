Москва, 23 января, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Точной даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока нет, Кремль своевременно сообщит, когда она будет известна. Об этом 23 января рассказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

Как сообщало ИА Регнум, 22 января информированный дипломатический источник в Анкаре заявил, что власти Турции надеются, что визит Путина в страну пройдёт в ближайшее время, однако точной даты пока нет.

Песков 20 января заявил, что Кремль своевременно сообщит о возможном визите Путина в Турцию. Перед этим турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что российский лидер может посетить Турцию 12 февраля.

В администрации турецкого лидера 9 января рассказали, что встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом находится на стадии проработки. В Анкаре уточнили, что сейчас по дипломатическим каналам идёт согласование встречи лидеров России и Турции, однако пока нет какой-либо конкретной информации.

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