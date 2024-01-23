Москва, 23 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Большая часть покупателей ювелирных украшений — это женщины. Общая доля мужчин-покупателей составляет 29%. Самая активная группа — это покупатели в возрасте от 25 до 44 лет, следует из данных исследования «585*Золотой». Аналитики компании проанализировали клиентскую базы, чтобы выяснить, какие ювелирные изделия популярны среди россиян разного возраста.

«585*Золотой» Эксперты рассказали, какие ювелирные украшения предпочитают россияне

Больше всего тратят на ювелирные украшения россияне в возрасте от 45 до 64 лет, средний чек в этой группе достигает 9863 рублей у женщин и 12 057 рублей среди мужчин. Это вторая самая активная группа покупателей, их доля в общем количестве покупок составляет 21%. Третье место в рейтинге занимает молодежь 18–24 лет — с 10,6% продаж, а на долю пенсионеров 65+ приходится только 3,2%.

Самым востребованным товаром для всех возрастных групп стали серьги из драгоценных металлов, которые составляют четверть от всех продаж сети. Эта статистика справедлива и для женщин, и для мужчин, которые приобретают серьги в подарок.

У молодежи 18–24 лет, помимо серег, популярны кольца и браслеты. С прибавлением возраста доля колец в общем объёме продаж по возрастной группе падает, зато возрастает спрос на цепи из драгоценных металлов. Также востребованными становятся подвесы, включая религиозные изделия.

«585*Золотой» Эксперты рассказали, какие ювелирные украшения предпочитают россияне

Что касается такого украшения, как обручальные кольца, ожидаемо наиболее высокий спрос на него в группах 18–24 года и 25–44 года — в них на долю свадебных колец приходится 9% и 6% от общего числа покупок соответственно. Интересно, что и в возрасте 65+ спрос на эти изделия не становится нулевым — даже в самой «старшей» группе он составляет 2%.