Эксперты рассказали, какие ювелирные украшения предпочитают россияне
Москва, 23 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Большая часть покупателей ювелирных украшений — это женщины. Общая доля мужчин-покупателей составляет 29%. Самая активная группа — это покупатели в возрасте от 25 до 44 лет, следует из данных исследования «585*Золотой». Аналитики компании проанализировали клиентскую базы, чтобы выяснить, какие ювелирные изделия популярны среди россиян разного возраста.
Больше всего тратят на ювелирные украшения россияне в возрасте от 45 до 64 лет, средний чек в этой группе достигает 9863 рублей у женщин и 12 057 рублей среди мужчин. Это вторая самая активная группа покупателей, их доля в общем количестве покупок составляет 21%. Третье место в рейтинге занимает молодежь 18–24 лет — с 10,6% продаж, а на долю пенсионеров 65+ приходится только 3,2%.
Самым востребованным товаром для всех возрастных групп стали серьги из драгоценных металлов, которые составляют четверть от всех продаж сети. Эта статистика справедлива и для женщин, и для мужчин, которые приобретают серьги в подарок.
У молодежи 18–24 лет, помимо серег, популярны кольца и браслеты. С прибавлением возраста доля колец в общем объёме продаж по возрастной группе падает, зато возрастает спрос на цепи из драгоценных металлов. Также востребованными становятся подвесы, включая религиозные изделия.
Что касается такого украшения, как обручальные кольца, ожидаемо наиболее высокий спрос на него в группах 18–24 года и 25–44 года — в них на долю свадебных колец приходится 9% и 6% от общего числа покупок соответственно. Интересно, что и в возрасте 65+ спрос на эти изделия не становится нулевым — даже в самой «старшей» группе он составляет 2%.