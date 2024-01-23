Сочи, Краснодарский край, 23 января, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В Сочи погиб 31-летний юморист и ведущий свадеб Амиран Геворкян, ранее выступавший за сочинскую команду КВН «Южная столица». Инцидент произошёл 18 января. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Соцсети Амиран Геворкян

Молодой человек приехал на ежегодный фестиваль КВН. Рано утром у гостиницы «Жемчужина», где ежегодно проходит праздник юмора, произошла драка. По данным журнала The Voice, у Геворкяна произошёл словесный конфликт с 32-летний Артуром Расуловым из Дагестана.

Правоохранительные органы установили, что после словесного конфликта между участниками команд КВН «Лахмаджу» и «Моя команда» завязалась потасовка, в ходе которой один умышленно нанёс несколько ударов второму. После этого молодой человек упал с опорной стены. В результате Геворкян получил серьёзную травму головы. Вызвавшие «скорую» очевидцы утверждали, что пострадавший упал с высоты двух метров.

Юмориста доставили в больницу в состоянии комы, врачи диагностировали у него перелом основания и свода черепа и сильнейший ушиб мозга. Однако спасти его медикам не удалось. 21 января шоумен скончался

Расулова объявили в розыск. Следственный комитет начал расследование. Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход расследования обстоятельств ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января произошла драка в ночном клубе в Москве. 23-летнему футболисту, бывшему воспитаннику «Торпедо» Владиславу Дзапаровусломали нос и челюсть. Его доставили в больницу, однако из медучреждения он сбежал. Его ищет полиция.

10 января в торговом центре на Байконурской улице в Санкт-Петербурге произошла драка между покупателем и продавцом. Причиной конфликта стали ценники на детские игрушки в одном из магазинов, который находится в этом торговом комплексе.

Покупатели ― мужчина, пришедшей в заведение с беременной женой и двумя детьми ― потребовали продать им игрушки по стоимости, указанной на витрине, а не в кассовом чеке, но женщина-кассир отказала. После словесной перепалки на мужчину набросился один из сотрудников магазина. Между ними завязались драка. При этом персонал торгового заведения вызвал наряд Росгвардии, и покупателя задержали, а после доставили в отделение полиции.