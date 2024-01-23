Вашингтон, 23 января, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Украинская армия не может эффективно использовать поставленные Западом танки, включая немецкие Leopard 2, так как из-за дефицита запчастей не в состоянии починить повреждённые в боях с Вооружёнными силами России боевые машины. Об этом 22 января написал военный обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс.

Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

«Украинцы испытывают серьёзные проблемы с ремонтом повреждённых танков и возвращением их в строй. <…> Для украинских танков Leopard 2 найти запчасти было сложно», — написал он.

По словам обозревателя, ВСУ лишились большого количества западных танков во время летних попыток контрнаступления из-за мин, беспилотников, артиллерии и ракет армии России.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января начальник пресс-центра российские группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский рассказал об уничтожении двух танков Leopard-2 на купянском направлении. По его словам, один из западных танков уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В пресс-службе Минобороны России 15 января сообщили, что в Москве прошла торжественная церемония вручения ценных подарков и денежных сертификатов российским военным за подбитые западные танки Leopard 2 и Challenger. Западную технику подбили на запорожском направлении осенью 2023 года.

Депутат бундестага, член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер 2 января рассказал, что украинские войска используют очень мало поставленных Киеву германских танков Leopard-2 современной модификации A6. По его словам, это обусловлено долгим ремонтом этих боевых машин и нехваткой запчастей к ним.

Ранее в этот же день российские военные уничтожили пытавшийся атаковать их позиции взвод танков ВСУ Leopard-2А6 на сватовском направлении. Для уничтожения немецких танков они использовали высокоточные боеприпасы и беспилотники «Ланцет».