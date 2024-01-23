Ясиноватая, ДНР, 23 января, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Двое мирных жителей — мужчина и женщина — погибли при обстреле украинской армией города Ясиноватая в ДНР, написал 23 января глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В результате очередного обстрела Ясиноватой погибли два человека — мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения», — сообщил Шевченко.

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 23 января сообщил о двух атаках ВСУ на Ясиноватский район.

Так, в 5:55 мск украинские войска выпустили по району четыре снаряда калибра 155 мм. В 10:05 мск на Ясиноватую с беспилотника сбросили взрывоопасный предмет.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ утром 21 января погибли 28 мирных жителей, ещё 26 человек получили ранения.

ВСУ атаковали мирные кварталы. Основной удар пришёлся по рынку «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик. Украинская сторона применила ствольную артиллерию калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений.