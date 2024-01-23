Бангкок, 23 января, 2024, 11:24 — ИА Регнум. На одной из вилл на острове Пхукет в Таиланде задержали за покерным столом четверых россиян, которых заподозрили в участии в азартных играх. Об этом 23 января сообщила газета Bangkok Post.

Руслан Кривобок/РИА Новости

По информации издания, четырёх граждан России задержали во время игры в покер на втором этаже виллы класса люкс в районе Равай, и ещё одного — за хранение смесей для курения кальяна.

Полиция прибыла на виллу с постановлением суда на обыск после получения информации о том, что там регулярно играют в покер на деньги иностранцы. Правоохранители не нашли денег, однако обнаружили профессиональный карточный стол, две колоды карт и 88 фишек на сумму, предположительно, 356 300 таиландских батов (около 10 тысяч долларов).

Полицейские заявили, что задержанные признались в том, что играли на деньги, а ещё один россиянин, прибывший на виллу со смесями для курения кальяна, признался в хранении запрещённых веществ. Задержанных доставили в отделение полиции района Чалонг для дальнейших следственных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября 2023 года на Пхукете задержали шестерых иностранцев, включая россиянина и двух индийцев, после многочасовой полицейской осады виллы. Правоохранители собирались арестовать нарушившего миграционное законодательство гражданина Индии, однако на них напали сотрудники охраны и иностранец с бейсбольной битой.

В начале июня 2023 года полиция Таиланда задержала гражданина Казахстана, подозреваемого в нападении на российского ресторатора на острове Пхукет. Мужчину задержали у билетных касс, когда он собирался покинуть страну.