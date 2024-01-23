Челябинск, 23 января, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к пяти годам лишения свободы за попытку поджечь военкомат. На тот момент виновник был несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского областного управления ФСБ.

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«Приговор Центрального военного суда Екатеринбурга вступил в силу. Житель Челябинской области осуждён за покушение на террористический акт. Являясь сторонником националистической идеологии, он попытался поджечь одно из зданий Министерства обороны Российской Федерации в регионе», — уточнили в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах в беседе с журналистами «РИА Новости» уточнил, что речь идёет о попытке поджога военкомата в Аше, за которую в начале июня задержали 17-летнего студента одного из колледжей Уфы. Поджечь здание молодой человек пытался «коктейлем Молотова».

Суд признал подростка виновным. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Уголовная ответственность за его деяния наступает с 14-летнего возраста, подытожили в ведомстве.

Как уже писало ИА Регнум, в июне в Челябинской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении одного из территориальных органов Министерства обороны России. По версии следствия, злоумышленник планировал поджечь здание военкомата в Магнитогорске и вместе с этим участок Южно-Уральской железной дороги. В ведомстве заявляли, что злоумышленник действовал по заданию спецслужб Украины.

Ранее в Геленджике сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт на объекте правоохранительных органов. Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство.