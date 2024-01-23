* экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Москва, 23 января, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Роскомнадзор составил 34 протокола в отношении российских телеканалов за демонстрацию ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) детям, сообщили 23 января ТАСС в пресс-службе ведомства.

John Rowley/moodboard/Global Look Press

«За демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних Роскомнадзор составил 34 административных протокола», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство составило ещё шесть протоколов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканалов.

Поправки, вводящие новые нормы показа подобного контента, вступили в силу в декабре 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд России 30 ноября 2023 года признал экстремистской деятельность международного общественного движения ЛГБТ и запретил её в России. Заседание прошло в закрытом режиме и длилось более четырех часов, так как материалы дела насчитывают порядка 20 томов. Требование о запрете организации связано с тем, что в деятельности ЛГБТ-движения на территории России неоднократно выявляли признаки экстремистской направленности, социальной и религиозной розни.

В декабре 2023 года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 500 тысяч рублей российский музыкальный телеканал Aiva за пропаганду ЛГБТ. Телеканал совершил правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола.

Кроме того, в августе 2023 года суд в Москве назначил компании «Вымпелком» штраф в размере 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки «18+».