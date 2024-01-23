Вашингтон, 23 января, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, в отличие от президента США Джо Байдена, любят свои страны. Об этом 22 января заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Zuma/TASS Президент США Джо Байден

«Они [Путин и Си Цзиньпин] любят свои страны, и они хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас человек [Байден], который, по моему мнению, не способен на это», — сказал он.

Трамп также назвал президента России и председателя КНР очень умными и влиятельными людьми.

При этом экс-президент США снова высмеял Байдена, который, по его мнению, не может «связать и двух слов» и постоянно попадает в различные казусы во время мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января Трамп вновь раскритиковал Байдена, сравнив действующего американского лидера с Путиным и Си Цзиньпином. Он также отметил, что СМИ в США ненавидят, когда он называет лидеров России и Китая очень умными людьми, что является правдой.

Экс-президент США 19 января вспомнил о хороших отношениях с Путиным и Си Цзинпином в годы нахождения у власти. Трамп также отметил, что выстроил хорошие отношения и с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 января высказал мнение, что избрание в 2020 году президентом США Трампа не изменило бы ситуацию вокруг Украины. Дипломат указал на то, что разрыв отношений между Россией и США начался ещё при Джордже Буше — младшем.