Москва, 23 января, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Блогеру и основательнице проекта «Марафон желаний» Елене Блиновской изменили меру пресечения в виде домашнего ареста. Ближайшие три месяца она проведёт в следственном изоляторе. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

Софья Сандурская/ТАСС Елена Блиновская

После оглашения приговора на обвиняемую надели наручники в зале суда. Правоохранительные органы поместили блогершу в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»), где она останется до 26 апреля.

Ранее об аресте основательницы проекта «Марафон желаний» ходатайствовало следствие в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения — домашнего ареста.

Также 22 января следствие предъявило Блиновской новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершённого группой лиц по предварительному сговору. По ним признать вину блогерша отказалась.

В случае, если основательницу «Марафона желаний» осудят по всем пунктам, она может отправиться в колонию на 16 лет.

Нарушение домашнего ареста

Под домашним арестом Блиновская находится с апреля прошлого года. Она отбывала наказание в своём доме в подмосковном коттеджном поселке «Миллениум парк». Ей запретили пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.

В конце декабря 2023 года Блиновская легально приняла участие в новогодней вечеринке, которую провела в собственном VIP-клубе. В ходе мероприятия обвиняемая общалась со свидетелем по её делу.

Следствие указало на то, что она грубо нарушила условия домашнего ареста, поскольку пригласила свидетеля на эту встречу. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что её подзащитная на момент проведения вечеринки не знала, что среди приглашенных есть свидетель по уголовному делу, по которому блогер проходит как обвиняемая.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Ей вменили неуплату налогов на сумму свыше 918 млн рублей, а также отмывание средств в размере более 43 млн рублей.

Блогер признала вину. Суд поместил Блиновскую под домашний арест. Судебный орган несколько раз продлевал эту меру, последний раз до 26 января.

В общей сложности суд арестовал 54 банковских счёта, принадлежащих Блиновской и её мужу Алексею, 21 объект недвижимости в Москве, Подмосковье и Ярославской области, а также четыре автомобиля и другие объекты. Сумма арестованных активов превысила 64 млрд рублей.

Алексею Блиновскому предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём.

Основательнице проекта «Марафон желаний» 9 января не удалось добиться приостановления действия решения московской инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 6 о привлечении её к налоговой ответственности. Арбитражный суд Москвы отказал в принятии мер.