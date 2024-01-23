Курган, 23 января, 2024, 10:02 — ИА Регнум. В Кургане эвакуировали жильцов двух многоэтажных жомов, в квартирах которых качались люстры. Об этом 23 января сообщает пресс-служба администрации города.

URA.RU/TASS/Екатерина Сычков

Речь идёт о 17-этажных домах по адресам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109.

«МЧС совместно с полицией оперативно была проведена превентивная эвакуация жителей домов. В общей сложности с двух адресов эвакуировано 246 человек, включая 38 детей», — говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

При этом большинство эвакуированных уехали к родственникам или в иное имеющееся жильё. Ещё 28 человек разместили в гостинице «Курган», им предоставили бесплатное горячее питание. Здесь они смогут остаться до момента, пока им не разрешат вернуться в свои дома.

В администрации добавили, что сообщение о том, что в квартирах двух многоэтажных домов качаются люстры, поступило в экстренные службы ночью 23 января.

Причины установят профильные ведомства и эксперты. Для этого необходимо проведение обследования. На место выезжали оперативные службы, сотрудники МЧС, полиция, а также представителей властей.

«У домов правоохранительными органами выставлен патруль в целях безопасности и обеспечения сохранности имущества граждан», ― добавили в администрации.

Как сообщало ИА Регнум, по данным республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, 22 января в 23:08 по времени Ташкента (21:08 мск) на границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Очаг находился на глубине 15 км. Эпицентр располагался в 862 км к юго-востоку от Ташкента и в 339 км от Бишкека.

На территории Узбекистана толчки магнитудой от 3,0 до 4,0 ощущались в Андижанской области, а также в Ферганской и Наманганской областях. В Ташкенте ощущались толчки магнитудой не более 3,0.

В Казахстане жители Алма-Аты ощутили толчки магнитудой около 5,0 и начали выбегать на улицу. Местный департамент по чрезвычайным ситуациям попросил граждан оставаться на улице до особого распоряжения. Рано утром 23 января жители Алма-Аты ощутили ещё одно землетрясение, его магнитуда составила около 2,0.

В каждом районе открылись пункты сбора при чрезвычайной ситуации. Занятия в школах и колледжах отменили.