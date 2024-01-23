Вашингтон, 23 января, 2024, 10:00 — ИА Регнум. США и Великобритания нанесли новые удары по объектам хуситов на территории Йемена, сообщило 23 января Associated Press.

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«Американские и британские военные нанесли удары по нескольким целям в восьми точках в Йемене в понедельник вечером», — говорится в материале.

США и Великобритания использовали ракеты «Томагавк», запущенные с военных кораблей и подводных лодок, а также истребители для уничтожения складов с ракетами, беспилотниками и пусковых установок хуситов. Ряд чиновников на условиях анонимности заявили, что Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды внесли свой вклад в эту миссию, в том числе с помощью разведки и наблюдения.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что четыре британских самолёта поразили многочисленные цели на двух военных объектах в окрестностях аэродрома Сана высокоточными бомбами. Целями ударов ведомство назвало ослабление хуситов.

Один высокопоставленный американский военный чиновник сообщил журналистам, что в результате ударов сбросили от 25 до 30 боеприпасов и поразили несколько целей.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли военные удары по множественным целям хуситов «Ансар Алла» в Йемене. Позже американский чиновник на условиях анонимности заявил телеканалу Al Jazeera, что нанесённые США и Великобританией удары по хуситам достигли целей. Пресс-служба ВВС США сообщила, что военные нанесли удары по 60 целям на 16 объектах йеменских хуситов. Для нанесения ударов ВВС США использовали более сотни высокоточных боеприпасов различных видов.

В США 18 января подтвердили новую атаку на ракетные установки хуситов в Йемене. Так, США атаковали 14 ракетных установок йеменских хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы выступили против действий Израиля, пригрозили ударами и заявили, что не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. По подсчётам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

Вместе с тем российским и китайским судам ничего не угрожает в Красном море, отмечал член политбюро «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед аль-Бахити.