Москва, 23 января, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Владельцем главного юридического лица компании «Яндекс» в России стало российское МКАО (международная компания акционерное общество) вместо нидерландской холдинговой компании Yandex N. V. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Максим Блинов/РИА Новости

С 22 января МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% в ООО «Яндекс».

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре агентство Reuters заявило о планах Yandex N. V. продать российские активы. Сообщалось, что голландская компания может продать 100% зарегистрированного в Калининградской области российского холдинга.

Банк России 25 января принял решение о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А» и «Б» МКАО «Яндекс». На следующий день МКАО «Яндекс» зарегистрировалось в специальном административном районе (САР) Калининградской области на острове Октябрьский.

После этого в пресс-службе «Яндекса» пояснили, что компания продолжает готовиться к реструктуризации и что регистрация нового юрлица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний.