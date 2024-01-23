Южно-Сахалинск, 23 января, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Из-за ухудшения погодных условий в южных районах Сахалина отменили занятия школьников. Об этом 23 января рассказали журналистам в пресс-службе министерства образования региона.

Николай Михальченко/ТАСС

«В связи с ухудшением погодных условий принято решение о переводе 23 января на дистанционное обучение учащихся Корсаковского и Анивского районов, а также города Южно-Сахалинска», — отметили в ведомстве.

При этом детские сады будут работать в штатном режиме. Позднее пресс-служба правительства региона сообщила, что из-за неблагоприятных погодных условий школьники второй смены в Невельском районе будут учиться в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 января в Алма-Ате отменили занятия в школах и колледжах после произошедшего ночью землетрясения. При этом детские сады работают в штатном режиме, родители могут по желанию привести туда детей.

Власти Ольгинского района Приморского края 1 декабря 2023 года попросили жителей села Серафимовка оставаться дома из-за опасности встречи с тигром. Также в населённом пункте отменили занятия школьников.