Пекин, 23 января, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Пекин намерен продолжить активную борьбу с терроризмом. Стандарты и зоны ответственности органов правосудия в этом вопросе обозначены в Белой книге «Китайская правовая система и практика борьбы с терроризмом», опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР. Об этом 23 января сообщило агентство Xinhua.

В документе также прописаны чёткие положения по определению террористической деятельности и наказанию за неё, полномочия властей по борьбе с терроризмом, а также методы защиты безопасности населения и национальной безопасности.

В Белой книге отмечено, что Китай в течение многих лет сталкивался с реальной угрозой терроризма, поэтому всегда придавал большое значение законодательному строительству, связанному с борьбой против этого зла. Так, Пекин активно продвигает разработку стандартов предотвращения актов терроризма в ключевых отраслях и на местах, последовательно формулирует и пересматривает различные антитеррористические нормативные документы, поощряет антитеррористические научные исследования и технологические инновации.

«Китай готов с другими странами мира продвигать дело борьбы с терроризмом как часть глобального управления», ― говорится в документе.

В Белой книге также подчёркнуто, что Китай продолжит жёстко подавлять насильственную террористическую деятельность, эффективно обеспечивать национальную безопасность и общую социальную стабильность.

Как сообщало ИА Регнум, в январе глава МИД Китая Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии, заявил, что все страны мира должны совместно обеспечивать справедливость и беспристрастность в мировой безопасности, а также выполнять конструктивную роль в урегулировании острых вопросов глобального и регионального характера.