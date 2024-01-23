Нью-Йорк, США, 23 января, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки проигнорировали «огромные» проявления доброй воли со стороны президента России Владимира Путина. Об этом 23 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы МИД, отношения России и США в течение долгого времени были дружественными, однако доверие между двумя государствами начало разрушаться при 43-м американском президенте Джордже Буше — младшем.

«Огромное количество доброй воли, проявленной Путиным в первые два срока своего правления, было проигнорировано. Он [Буш-младший] просто сказал: «Ок, этот парень такой хороший, будем держать его в кармане», — сказал он.

Лавров уточнил, что, по его мнению, американские политики не вынесли ни одного урока из проводимой США после распада СССР неприемлемой политики. Глава МИД напомнил об обещании Запада генсеку ЦК КПСС и первому президенту Советского Союза Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО и добавил, что российская сторона неоднократно предупреждала о возможности последствий из-за экспансии альянса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день глава МИД РФ высказал мнение, что переизбрание президентом США Дональда Трампа в 2020 году не смогло бы изменить ситуацию вокруг Украины. Он уточнил, что разрыв отношений России и США начался ещё при президенте Буше-младшем, который принял решение об одностороннем выходе США из Договора по ограничению систем противоракетной обороны от 1972 года.

Ранее в этот же день Лавров призвал внимательно прислушаться к позиции России по Украине, пока для этого «ещё есть время». Министр подчеркнул, что чем раньше в США и Евросоюзе это осознают, тем лучше.