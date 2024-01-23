Варшава, 23 января, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Польские вооружённые силы подняли в воздух самолёты в связи с тем, что российская авиация якобы интенсифицировала свою деятельность, сообщило 23 января командование ВС Польши в соцсети Х.

ТАСС/ Jakob Ratz/Pacific Press via ZUMA Press Wire

«Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации», — сообщило польское военное ведомство.

Оно добавило, что активировало польские ВВС, также активирована авиация союзников Польши. Ведомство предупредило, что в связи с этим может вырасти уровень шума, особенно в юго-восточной части Польши.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января польское командование опубликовало в Х аналогичное заявление. Польские военные заявили, что активность российской авиации связана с «намерением нанести удары» по украинской территории.

Позже введённые меры польские военные отменили — в связи со снижением уровня угрозы. Работа действующих сил и средств вернулись к стандартной операционной деятельности, пояснило польское командование.