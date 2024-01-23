Москва, 23 января, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления представителя американского Госдепа о том, что Россия не получит назад Аляску, которую продали США в XIX веке. Он написал об этом 23 января в соцсети Х (ранее Twitter).

NASA Earth/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медведев напомнил, что ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия не получит назад проданную в XIX веке Аляску.

«Ну вот и всё. И мы ждали её возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — пошутил он.

Представитель Госдепа 22 января на брифинге заявил, что Вашингтон не отдаст России Аляску, проданную ещё в XIX веке. Таким образом он ответил на вопрос одного из журналистов, который утверждал, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа «незаконной». При этом репортёр перепутал год этой сделки, назвав 1983-й вместо 1867-го.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января Медведев написал, что США открыли новый фронт против хуситов в Йемене, чтобы в том числе отвлечь внимание от Украины. Оказалось, что огромные средства на оружие, выделяемое Киеву, разворовывают, сыронизировал он.

Зампред Совбеза РФ 30 декабря 2023 года написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором Дональд Трамп станет президентом США. Один из пунктов этого прогноза также стало объявление в международный розыск действующего американского Джо Байдена.