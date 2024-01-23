Paltel Group объявила о потере связи в секторе Газа
Палестинская компания Paltel Group объявила об отключении услуг связи в Газе
Рамалла , 23 января, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Отключение услуг связи произошло в секторе Газа на фоне продолжающихся боевых действий в этом анклаве, говорится в сообщении палестинской телекоммуникационной компании Paltel Group, опубликованном на странице указанной организации в социальной сети X (бывший Twitter).
Отмечается, что потеря связи на этой территории происходит уже в десятый раз с начала конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Информационное агентство WAFA уточнило, что отключение произошло якобы из-за израильских ударов.
Журналисты отметили, что повреждению подверглись 80% инфраструктуры, связанной с предоставлением телекоммуникационных услуг.
Как сообщало ИА Регнум, 15 января Китай призывал созвать масштабную международную мирную конференцию для урегулирования ситуации в Газе. Китайский министр иностранных дел Ван И отметил необходимость скорейшего возобновления контактов между сторонами конфликта.
Глава МИД КНР также подчеркнул, что противостояние на Ближнем Востоке удастся разрешить только в случае исправления исторической несправедливости и восстановления справедливости в отношении палестинского народа.
Министр обороны Израиля Йоав Галант 15 январяобъявил об окончании этапа интенсивных военных действий на севере Газы. Кроме того, он проинформировал о скором завершении интенсивных боёв на юге анклава.