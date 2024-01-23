Симферополь, 23 января, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Указ главы киевского режима Владимира Зеленского «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации» является политически безграмотным и бессмысленным. Об этом 23 января заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов.

РИА Новости

«Попытки Зеленского «позаботиться» об идентичности малороссов-украинцев, живущих на территории Российской Федерации, лишены всякого смысла и лишь свидетельствуют о его полной политической безграмотности и некомпетентности», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Мурадов уточнил, что в России государство и без «потуг» Зеленского обеспечивает языковые, культурные и иные базовые права всех проживающих на российской территории народов и национальных групп, которые представляют собой единую нацию.

«Всем хорошо известно, что в целом ряде субъектов России, включая вернувшиеся в неё исторические южные регионы нашей страны, украинский язык имеет статус государственного регионального языка», — пояснил постпред Крыма.

Он отметил, что в этих регионах учащихся выбирают язык обучения в школах и вузах, а также осуществляется поддержка СМИ и традиций малороссов, идёт изучение их почитаемой во всей России литературы.

У главы киевского режима и других националистов, которые развалили несостоявшееся украинское государство, никогда не получится, даже при помощи желающего этого Запада, разделить на враждующие части единый российский народ и отколоть от него его неотъемлемую часть — малороссов, заметил Мурадов.

«Лишение русских, русскоязычных и русскокультурных людей их основополагающих прав, уничтожение бандеровцами нашей общей с украинцами исторической памяти на оставшихся под контролем киевской хунты землях лишь придаёт импульс совместному стремлению народа исторической России поскорее освободиться от засевшей в Киеве продажной нацистско-бандеровской нечисти, восстановить мир и процветание нашей общей родины», — добавил постпред Крыма.

По его словам, всё вышесказанное подтверждает верность выводов статьи президента России Владимира Путина о единстве народов России и Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 22 января подписал указ «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации». По его утверждению, украинской идентичности в России якобы грозит опасность. Глава киевского режима назвал исторически населёнными украинцами землями территории, соответствующие нынешнему Краснодарскому краю, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областям.

Позднее в этот же день заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял указ Зеленского. Он назвал Малороссию частью России и в шутку добавил, что такими темпами лидер киевского режима присоединит Канаду к Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что русские и украинцы, вопреки прогнозам пропагандистов из Киева, живут в Крыму в мире и согласии друг с другом.