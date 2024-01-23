Париж, 23 января, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Французский наёмник Алексис Дрион, чьё имя фигурирует в списке тех, кто был в Харькове во время удара Вооружённых сил России по расположению иностранных боевиков, находился на территории Украины с оружием в руках. Об этом свидетельствуют снимки, размещённые на его странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Соцсети Французский наёмник Алексис Дрион

Страницу Дрион вёл с 2011 года. Самые последние снимки, которыми мужчина поделился с подписчиками, были, предположительно, с Украины. Первый кадр он выложил в начале мая 2023 года. На фотографии ― лежащий на земле человек в камуфляже, рядом автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой с флагом Франции и лента в цветах флага Украины.

Ещё один снимок он выложил в начале июня. На нём Дрион изображён стоящим с автоматом на фоне пикапов с ещё четырьмя людьми. 3 июня он изменил профильное изображение на снимок, где стоит на колене с автоматом перед таким же пикапом.

В 2017 году французский наёмник опубликовал ряд снимков около Триумфальной арки с ветеранами и военными. На одном из них видно, что он держит знамя, что может говорить о его возможной службе в армии Франции до начала конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января французские волонтёры из организации SOS Donbass обнародовали в СМИ частичный список французских наёмников, которые были в Харькове во время удара Вооружённых сил России по их расположению. Всего в списке 13 имён с указаниями фамилий, дат рождения и возраста, который варьируется от 24 до 49 лет.

В частности, в списке, кроме Дриона, значатся Альбер Эмерик, Беранже Гийом Ален Мино, Шарль Бертен Руссель, Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль, Жиль Бернар Сильвен, Жак-Пьер Габриэль Эврар и другие.

Высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наёмники, Вооружённые силы России нанесли вечером 16 января. Российские военные полностью разрушили здание, в котором дислоцировались иностранные боевики, уничтожив более 60 наёмников. Ещё свыше 20 раненых боевиков госпитализировали.

В МИД Франции отказались признавать наличие соотечественников, воюющих в ВСУ, а заявление об уничтожении французских наёмников в Харькове назвали «грубой манипуляцией России». В свою очередь в российском МИД, куда вызвали посла Франции, дипломату заявили, что вся ответственность за произошедшее лежит на совести Парижа.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Франции лицемерно отрицают наличие в рядах украинской армии французских наёмников из-за законов, прямо запрещающих наёмничество.

По данным источника, всего с начала СВО на Украину прибыли около 300 боевиков из Франции. На начало января 2023 года их оставалось в зоне СВО около 50 человек ― около 130 наёмников, выступивших на стороне ВСУ, погибли, до 170 человек убыли с украинской территории.