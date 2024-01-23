Назарово, Красноярский край, 23 января, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Подпольный цех по переработке драгоценных металлов прикрыли в Красноярском крае. Нелегальную деятельность пресекли сотрудники ФСБ, сообщили 23 января в краевом управлении ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«В рамках борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов оперативниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность двух жителей города Назарово», — сообщили в ФСБ.

Ведомство уточнило, что в течение 2022 и 2023 годов двое мужчин организовали в городе подпольный цех по переработке драгоценных металлов. При осмотре цеха силовики обнаружили аффинажное оборудование и слитки золота на сумму 2,7 млн рублей.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов (ч. 4 ст. 191 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 22 января проинформировала о пресечении в ДНР деятельности по сбыту наркотиков в городе Енакиево. Ведомство возбудило уголовное дело о незаконном приобретении, изготовлении и переработке наркотических средств (часть 3 статьи 228.1 УК РФ).

Силовики задержали группу людей — участников преступной деятельности по сбыту наркотиков в крупном размере. У них провели обыск, в ходе которого изъяли порядка двух килограммов наркотика растительного происхождения.