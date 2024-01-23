Купянск, Украина, 23 января, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Военные инженеры группировки войск «Запад» Вооружённых сил России проделали бреши на ряде участков минно-взрывных заграждений ВСУ на купянском направлении. Об этом во вторник, 23 января, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Инженерно-сапёрные подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на купянском направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

В Министерстве обороны отметили, что военные инженеры продолжают работу по разминированию местности от мин и взрывоопасных предметов. При этом, отступая, Вооружённые силы Украины минируют не только окопы и блиндажи, но и оставленные радиостанции, магазины от стрелкового оружия и личные вещи.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 22 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на купянском направлении до 180 военнослужащих, в также пять танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, российские военные успешно отразили девять штурмовых атак противника в районах Макеевки и Новоегоровки в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.