Севастополь, 23 января, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Две трети кораблей ВМС Украины, оставшихся в Севастополе после 2014 года, уже порезаны на металл или использованы в качестве мишеней на стрельбах. Об этом 23 января сообщил источник в силовых структурах Крыма в беседе с «РИА Новости».

Stanislavovich Украинский флот

Как пояснил источник, оставшиеся в Севастополе украинские корабли не планируется передавать в состав Черноморского флота.

«Все украинские корабли, которые после 2014 года оставались в Севастополе, будут утилизированы. Процесс уже идёт полным ходом, порядка двух третей из них либо уже порезаны на металл, либо расстреляны в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб», — пояснил собеседник агентства.

Утилизация кораблей проходит в пригороде Севастополя, Инкермане. Здесь со времён Советского Союза находится предприятие, специализирующееся на подобных операциях. После воссоединения Крыма с Россией на полуострове осталось около 20 судов ВМС Украины. Эти корабли находились в Севастополе под охраной. При этом Украина в 2014 году отказалась принимать свои корабли у российской стороны, так как, по мнению Киева, это стало бы фактическим признанием российского статуса региона. С началом агрессии Украины против Донбасса уже Россия отказалась передавать суда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Украина получила множество единиц военной техники от союзников со всего мира во время вооруженного конфликта, но у неё нет ни одной подводной лодки. Единственная субмарина «Запорожье» (дизель-электрическая лодка класса Foxtrot по классификации НАТО) перешла в 2014-м в распоряжение России.