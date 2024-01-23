Буэнос-Айрес, 23 января, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Группа из 15 депутатов Конгресса Аргентины обратилась к новому аргентинскому правительству с требованием предоставить обоснование решения об отказе от вступления страны в группу БРИКС.

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Обращение направили представители оппозиционного блока «Союз за Родину» (UxP). Запрос к правительству сформулировал бывший министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро.

В письме говорится, что отказ страны от участия в БРИКС нанесёт экономический ущерб экономике региона и породит новые споры с основными деловыми партнёрами Буэнос-Айреса.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря портал Infobae проинформировал, что новый аргентинский президент Хавьер Милей принял решение о том, что Аргентина не станет членом БРИКС. Он уведомил об этом лидеров России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики — стран, которые входят в это объединение.

Кроме того, по данным газеты La Nacion, Милей попросил о встрече с главами этих государств для обсуждения развития двухсторонних отношений. Российский сенатор Алексей Пушков написал, что решение президента Аргентины отказаться от вступления в БРИКС демонстрирует проамериканскую модель поведения, выбранную новыми властями республики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 января заявил, что отказ Буэнос-Айреса от участия в БРИКС является суверенным правом Аргентины, и в Москве с уважением относятся к решениям этой страны. Он также добавил, что российская сторона надеется на то, что руководство Аргентины изменит отношение к членству в указанной организации.