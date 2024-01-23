Прага, 23 января, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижение российских дипломатов в Европе в пределах границ того государства, в котором они получили аккредитацию. С таким заявлением дипломат выступил в ходе встречи руководителей дипведомств стран Евросоюза 22 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Глава чешской дипломатии Ян Липавский выступил перед своими коллегами из других стран ЕС с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне», — сообщило чешское агентство CTK.

Отмечается, что соответствующие ограничения Чехия рассчитывает включить в 13-й пакет антироссийских санкций со стороны Европейского союза. На данный момент ведётся работа по поиску сторонников этой инициативы, готовых поддержать Чехию.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции в перерыве встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе заявил, что Будапешт выступит против введения 13-го пакета антироссийских санкций, если ограничения затронут область ядерной энергетики. Также Сийярто назвал очередные возможные санкции ненужными. Заместитель Министерства иностранных дел России Александр Грушко, комментируя возможное утверждение 13-го пакета антироссийских санкций, заявил, что Москва ответит на ограничения и будут приняты соответствующие ответные меры.