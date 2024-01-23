Москва, 23 января, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Испытания антидроновых ракет в ближайшее время завершатся в России, после чего их направят на вооружение зенитных расчётов в зону проведения специальной военной операции на Украине, сообщил журналистам информированный источник.

Иван Шилов ИА Регнум Система ПВО «Панцирь»

«Предприятиями оборонно-промышленного комплекса во взаимодействии с военными завершаются испытания антидроновых мини-ракет. Ожидается, что в ближайшее время они поступят на вооружение зенитных ракетных комплексов, несущих боевое дежурство в зоне СВО», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Источник уточнил, что эти мини-ракеты предназначены главным образом для уничтожения малых беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеров, а также FPV-дронов. По его словам, новое вооружение имеет разгонный блок и маршевую ступень, которые позволяют использовать это боевое средство в модернизированных зенитных ракетных комплексах «Панцирь-СМ».

При этом разработанные мини-ракеты получили существенно уменьшенные диаметр и длину, в связи с чем в одну установку «Панциря-СМ» может поместиться до 48 антидроновых снарядов вместо 12 стандартных ракет.

Кроме того, новые изделия имеют значительно меньшую себестоимость, что повышает экономическую эффективность использования «Панциря-СМ» в борьбе с беспилотниками.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года стало известно о том, что в России разработали новую модификацию ружья радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802, которое способно подавлять американские беспилотники.

В декабре 2023 года холдинг «Высокоточные комплексы» проинформировал о том, что Минобороны РФ досрочно получило все боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Отмечалось, что предприятие продолжает выпускать эти установки сверх графика и внедрило доработки, позволяющие повысить боевую эффективность указанных комплексов.