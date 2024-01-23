Варшава, 23 января, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Музей концентрационных лагерей смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме посетил американский миллиардер Илон Маск и назвал себя «вдохновлённым евреем». Об этом Маск рассказал 22 января на конференции по проблемам антисемитизма в польском Кракове, сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически «вдохновленный» еврей», — сказал Маск.

Предприниматель рассказал, что музей произвёл на него сильное впечатление и понадобится несколько дней, чтобы эти впечатления улеглись. По мнению Маска, если бы во времена Второй мировой существовали соцсети, то существование Освенцима и всё происходившее там невозможно было бы скрыть.

Маск отметил, что поставил перед соцсетью Х задачу стать лучшим в мире источником правды, и заверил, что, по его наблюдениям, на этой интернет-платформе наблюдается меньше всего антисемитизма.

Кроме того, Маск заверил евреев в своей поддержке и указал, что у него еврейское имя, сам он ходил в еврейский детский сад и у него много друзей-евреев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ноябре 2023 года Илон Маск посетил Израиль на фоне скандала с его публикацией в соцсетях, после которой бизнесмену предъявили обвинения в антисемитизме. Маск заявил о готовности направить доходы своей соцсети от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, израильским больницам и международной гуманитарной организации, оказывающей медпомощь палестинцам.

Затем Маск прилетел в Тель-Авив, где вместе премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху посетил кибуц Кфар-Аза, на который 7 октября напали боевики палестинского движения ХАМАС.