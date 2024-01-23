Нью-Йорк, США, 23 января, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Соединёнными Штатами руководят слишком старые политики, и при этом ничего не работает как нужно. Такое заявление сделала 22 января ключевая соперница экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за пост главы государства от республиканцев Никки Хейли на встрече со сторонниками в штате Нью-Йорк. Трансляцию вели американские кабельные сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

«Посмотрите на Вашингтон, там не работают в наших интересах больше, не знаю, начинали ли вообще. У Конгресса одна работа: вовремя согласовать бюджет. Это происходило только четыре раза за 40 лет. Вы не согласовываете бюджет вовремя, у вас не должно быть зарплаты, я считаю», — указала Хейли.

По мнению Хейли, надо ограничить количество сроков пребывания на посту для законодателей, а для политиков старше 75 лет в обязательном порядке ввести специальную проверку умственных способностей. Как подчеркнула Хейли, среди тех, кому за 75 лет, есть люди в отличной форме, но есть и такие, как действующий американский лидер Джозеф Байден, который при этом принимает решения по вопросам национальной безопасности.

«Конгресс стал самым привилегированным домом престарелых в стране, так больше нельзя», — добавила политик и отметила, что во власти слишком много юристов, хотя требуются бухгалтеры.

Также Хейли напомнила об огромном внешнем долге США и раскритиковала систему образования, указав, что современные восьмиклассники очень мало читают, а их успехи в математике оставляют желать лучшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жителям штата Нью-Гэмпшир стали поступать звонки от имени президента США Байдена с призывом бойкотировать первичное голосование за кандидатов от Демократической партии.

В прокуратуре подчеркнули, что эти сообщения с большой долей вероятности поддельны, поэтому незаконны и могут расцениваться как попытка сорвать первичные президентские выборы в Нью-Гэмпшире.