Киев, 23 января, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Украинцы, получившие российские паспорта, могут быть лишены гражданства в случае принятия законопроекта о множественном гражданстве, внесённого на рассмотрение в Верховную раду Украины. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

MediaPhoto.Org Российский паспорт

«Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт», — сообщил источник, отметив, что лишать гражданства украинцев будут в случае добровольного получения паспорта страны, признанной киевским режимом «агрессором».

Кроме того, основанием для лишения гражданства может стать использование на территории страны паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности Украины.

Также законопроект предусматривает, что лица, имеющие паспорт Канады, США, Великобритании, а также Германии, Франции, Нидерландов, Польши, Италии и ряда других стран Европейского союза, смогут получать гражданство Украины в упрощённом порядке.

На данный момент, согласно конституции Украины, в стране запрещены двойные гражданства. Законопроект о множественном гражданстве глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду ещё в конце 2021 года, однако документ так и не был рассмотрен.

Как передавало ИА Регнум, в октябре глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении к Всемирному конгрессу украинцев (организация, признанная в РФ нежелательной) поддержал идею введения множественного гражданства для украинцев. При это он подчеркнул, что недопустимо любое двойное гражданство с Россией или «недружественными странами».