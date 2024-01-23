Вашингтон, 23 января, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Жителям штата Нью-Гэмпшир стали поступать звонки от имени президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена с призывом бойкотировать первичное голосование за кандидатов от Демократической партии. Об этом 22 января сообщили в офисе генерального прокурора штата.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«В сообщении, отправленном 21 января 2024 года, утверждалось: «Ваш голос будет иметь значение в ноябре, а не в этот вторник». Хотя голос автоматизированного телефонного звонка звучит как голос президента Байдена, данное сообщение создано искусственно», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что эти сообщения с большей долей вероятности поддельны, в связи с чем представляют собой незаконную попытку сорвать первичные президентские выборы в Нью-Гэмпшире и оказать давление местных избирателей.

Как передавало ИА Регнум, 21 января кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о прекращении кампании за пост главы государства. В ходе своего видеообращения, которое политик опубликовал на своей странице в социальной сети X, Деантис также выразил поддержку экс-президенту Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание. До этого в январе о выходе из президентской гонке объявил однопартиец Десантиса и Трампа Вивек Рамасвами, пришедший к такому решению после объявления предварительных итогов голосования в Айове.