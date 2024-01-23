Вена, 23 января, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в связи с острой необходимостью и нехваткой легкобронированных и других транспортных средств начали использовать кавалерию. Об этом в понедельник, 22 января, сообщила австрийская газета EXXpress.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Издание опубликовало фотографию, изначально распространённую украинским министерством обороны, на которой запечатлён восседающий на лошади украинский военнослужащий 3-й штурмовой бригады ВСУ с ПТРК Javelin, рядом же с ним стоит американский бронетранспортёр HMMWV.

«Их четвероногий друг и сослуживец, безусловно, должен быть пуленепробиваемым», — говорится в материале. Отмечается, что к идее использования лошадей украинских военных подтолкнула острая нужда в транспорте.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому журналу Bild указал также на острую нехватку боеприпасов для ВСУ. По его словам, напор и давление со стороны Вооружённых сил России выявили существенные проблемы с нехваткой снарядов на линии боевого соприкосновения. Кроме того, Кличко назвал разочаровывающим решение бундестага отклонить поставку Киеву крылатых ракет Taurus, дискуссия о возможной передачи которых шла ещё с середины 2023 года.

В ноябре 2023 года майор ВСУ Виктор Кисиль в беседе с телеканалом CNN пожаловался на критическую нехватку личного состава. Он подчеркнул, что в случае продолжения конфликта с Россией мало кто сможет избежать призыва в ряды украинских вооружённых сил.