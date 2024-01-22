Киев, 23 января, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева принял решение об аресте подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах при госзакупках обмундирования для Вооружённых сил Украины Романа Гринкевича. Об этом сообщило украинское агентство УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве на миллиард гривен при закупке одежды для Вооружённых сил, был взят под стражу до 17 марта Печерским районным судом Киева», — говорится в материале. Отмечается, что подозреваемому предоставили возможность внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Генпрокурор Украины Андрей Костин в ходе брифинга 22 января заявил, что подозреваемый выехал в Одессу и готовился покинуть страну, в связи с чем по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о задержании руководителя одного из Главных управлений министерства обороны за попытку хищения более 40 миллионов долларов при закупке артиллерийских снарядов. Неназванного обвиняемого, которому грозит до 15 лет тюремного заключения, отстранили от исполнения служебных обязанностей.