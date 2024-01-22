Санкт-Петербург, 23 января, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр) скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 51 года, сообщил на официальной странице этого музыкального коллектива во «ВКонтакте» его директор Денис Рачков.

Соцсети Сергей Ефременко

Музыкант умер 22 января во второй половине дня. Причины смерти не уточняются. Ефременко не дожил всего один день до своего 52-летия.

В Marksheider Kunst он не только исполнял песни, но и был гитаристом, а также автором текстов группы.

Marksheider Kunst образовалась в 1992 году. В неё вошли студенты Горного университета Санкт-Петербурга. Коллектив имеет композиции в жанрах рокабилли, этно и регги, Кроме того, в музыке группы прослеживаются элементы блюза, латиноамериканские и ямайские мотивы.

С начала образования музыкальный коллектив выпустил десять альбомов. Композиции Marksheider Kunst можно услышать в фильмах «Питер FM», «Кислород», «Любовь в большом городе — 2» и других.