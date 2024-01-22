Москва, 23 января, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во вторник, 23 января, примет участие во всероссийском форуме «Родные — Любимые», в рамках которого будет объявлено о старте Года семьи в России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«23 января Владимир Путин примет участие в работе всероссийского семейного форума «Родные — Любимые», в рамках которого состоится торжественная церемония старта Года семьи в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках форума глава государства также проведёт встречу с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное», в которых приняли участие более трёх тысяч семей.

Мероприятие «Родные — Любимые» стартовало на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 19 января. В рамках церемонии открытия состоялся концерт под открытым небом, к которому присоединились семьи из всех регионов России и участники которого передавали друг другу символическую нить преемственности поколений.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Соответствующее решение было принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных ценностей и улучшения демографической ситуации в стране.