Словакия поддержит миссию ЕС по безопасности в Красном море
Словакия выразила готовность поддержать миссию ЕС по безопасности в Красном море
Братислава, 23 января, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Возможную миссию Евросоюза по безопасности в Красном море готова поддержать Словакия. Такое заявление сделал глава МИД республики Юрай Бланар в беседе с журналистами.
Как указал Бланар, Словакия всегда будет на стороне международного права и не поддержит действия, нарушающие международное право, то есть нападение на суверенные территории.
«Заинтересованность в том, чтобы обеспечить охрану судов, которые составляют 15-20% мировой торговли и которые проходят этим путем, а также предотвратить жертвы, которые связаны с этим. Словакия такие законные инструменты охраны этих судов будет поддерживать», — сказал Бланар.
Также глава МИД Словакии отметил, что хотя у его страны нет флота, но она заинтересована в том, чтобы международные права не нарушались.
Ранее ИА Регнум сообщало, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал йеменских мятежников из движения «Ансар-Алла» (хуситы) проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшей эскалации в Красном море и в целом на Ближнем Востоке.
Боррель подчеркнул, что ЕС приветствует принятие Советом Безопасности ООН резолюции № 2722 с осуждением нападений на корабли в Красном море. Он добавил, что Евросоюз продолжит вносить вклад в региональную стабильность.
По данным издания Bloomberg, всё больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, теперь арендуется для рейсов в Азию, а не в Европу, а также в обход Африки.