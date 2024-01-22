Братислава, 23 января, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Возможную миссию Евросоюза по безопасности в Красном море готова поддержать Словакия. Такое заявление сделал глава МИД республики Юрай Бланар в беседе с журналистами.

Иван Шилов ИА Регнум Словакия

Как указал Бланар, Словакия всегда будет на стороне международного права и не поддержит действия, нарушающие международное право, то есть нападение на суверенные территории.

«Заинтересованность в том, чтобы обеспечить охрану судов, которые составляют 15-20% мировой торговли и которые проходят этим путем, а также предотвратить жертвы, которые связаны с этим. Словакия такие законные инструменты охраны этих судов будет поддерживать», — сказал Бланар.

Также глава МИД Словакии отметил, что хотя у его страны нет флота, но она заинтересована в том, чтобы международные права не нарушались.

Ранее ИА Регнум сообщало, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал йеменских мятежников из движения «Ансар-Алла» (хуситы) проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшей эскалации в Красном море и в целом на Ближнем Востоке.

Боррель подчеркнул, что ЕС приветствует принятие Советом Безопасности ООН резолюции № 2722 с осуждением нападений на корабли в Красном море. Он добавил, что Евросоюз продолжит вносить вклад в региональную стабильность.

По данным издания Bloomberg, всё больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, теперь арендуется для рейсов в Азию, а не в Европу, а также в обход Африки.