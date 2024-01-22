Москва, 23 января, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в РФ федерального кадрового резерва для государственной службы. Документ опубликовали 22 января на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Новую систему рекомендовали использовать руководителям федеральных и региональных органов власти, государственных компаний и корпораций. Нахождение в резерве станет обязательным для лиц, претендующих на назначение на руководящие должности в тех случаях, когда решение по ним принимает президент России.

Для включения в кадровый резерв потребуется пройти специальный отбор по профессиональному уровню. Кроме того, кандидатам в этот список понадобится отчитаться о доходах и пройти необходимые проверки.

Глава государства также поручил правительству РФ обеспечить с 1 июня 2024 года оценку профессионального уровня государственных гражданских служащих в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Кроме того, правительство должно обеспечить с 1 января 2025 года реализацию мероприятий по профессиональному развитию лиц, включенных в федеральный кадровый резерв.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Владимир Путин заявил, что на государственную службу стоит идти тем, кто имеет жгучее желание служить стране и людям. Так он ответил на вопрос о качествах, необходимых для госслужбы и должности главы государства.

27 ноября Путин подписал закон о приостановке до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, за исключением военных и сотрудников силовых ведомств.