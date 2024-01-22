Лиссабон, 23 января, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Британского актёра Джейми Дорнана, получившего широкую известность благодаря исполнению главной роли в фильме «50 оттенков серого», госпитализировали с симптомами сердечного приступа. Об этом в понедельник, 22 января, сообщила газета Daily Mail.

fiftyshadesmovie Цитата: х/ф «Пятьдесят оттенков серого», реж. Сэм Тейлор-Джонсон, США, 2015

По информации источника, актёр, находившийся в отпуске в Португалии вместе со своим другом, ведущим программы Good Morning Britian Гордоном Смартом, почувствовал недомогание на второй день пребывания.

По предварительной информации, недомогание актёра и сопутствующие симптомы могут быть вызваны контактом с ядовитыми гусеницами, которые обитают на юге Португалии на полях для гольфа. Как утверждает Гордон Смарт, яд таких гусениц способен убивать собак и вызывать сердечный приступ у мужчин среднего возраста. Волоски гусениц содержат тауметопоин, также вызывающие болезненные раздражения кожи, глаз и горла.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября в Ташкенте с подозрением на инфаркт госпитализировали голливудского актёра Кевина Спейси. Однако после прохождения медицинский обследований опасения не подтвердились и актёра выписали. Позднее Спейси выступил с речью о произошедшем на одном из фестивалей.