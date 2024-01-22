Анкара, 23 января, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Одно из тел, обнаруженных на пляже в турецкой провинции Анталье, принадлежит 18-летней турчанке Мерве Шевваль Эльмас, сообщил телеканал Haberturk о ссылкой на её отца.

Airforcemedicine.af.mil ДНК-анализ

Девушка пропала 4 января. Её нашли мертвой на пляже в курортном регионе Серик. Личность установили в ходе проведения экспертизы ДНК.

Ранее турецкие власти объявили, что работают над установлением личностей людей, тела которых в течение нескольких дней оказались найдены на побережье Антальи и в провинции Мугла. Всего было обнаружено девять останков.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января в провинции Анталья обнаружили труп человека без головы и правой руки. Из-за сильного разложения останков пол установить не удалось.

18 января на пляже в районе Конаклы нашли тело девочки в возрасте около 10 лет. У трупа также не было головы. 20 января в этом районе Кадрие обнаружили тело молодой девушки. Её нашли сотрудники местного отеля.

Кроме того, ещё одно тело, находилось на пляже в районе Ташагыл. Оно принадлежало мужчине.