Вашингтон, 23 января, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Заявление йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» об успешной атаке на грузовое судно Ocean Jazz, принадлежащее Военно-морским силам Соединённых Штатов Америки, не соответствует действительности, заявили в понедельник, 22 января, в пресс-службе Пятого флота ВМС США.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Сообщение поддерживаемых Ираном террористов-хуситов о якобы успешной атаке на торговое судно Ocean Jazz заведомо ложно. Центр навигационного сопровождения поддерживает постоянный контакт с Ocean Jazz по пути его безопасности следования», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник представитель хуситов Яхья Сариа на своей странице в социальной сети X заявил об атаке на грузовое судно Ocean Jazz в Аденском заливе. По его словам, эта атака стала ответом на удары США и Великобритании по территории Йемена. Представитель подчеркнул, что хуситы продолжат препятствовать заходу судов в порты «оккупированной Палестины», пока не прекратятся боевые действия в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 19 января Соединённые Штаты Америки и Великобритания нанесли очередные удары по объектам йеменских хуситов, расположенным в Ходейде. Как минимум два авиаудара, согласно данным телеканала Sky News Arabiya, были нанесены по району Аль-Джабана в прибрежной части города.