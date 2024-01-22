Москва, 22 января, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону. Рекордные показатели кампании по сбору подписей являются демонстрацией сильной гражданской позиции граждан России. Такое мнение выразила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова в беседе с изданием «Взгляд».

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как указала Фёдорова, российское общество переживает исторический максимум поддержки Путина, демонстрируя беспрецедентный уровень одобрения кандидата в президенты. Вокруг него сплотились все слои населения России, так как граждане видят изменения к лучшему, произошедшие за последние несколько лет в их жизни, и стремятся сохранить заданный курс.

«Более того, россияне прекрасно осознают, что за последние несколько лет государство столкнулось с существенными внешнеполитическими вызовами. По их мнению, именно Владимир Путин способен преодолеть все образовавшиеся трудности», — пояснила политолог.

Именно этим можно объяснить такой грандиозный результат кампании по сбору подписей за кандидата в президенты России Путина. На сегодняшний день его поддержали три миллиона человек, притом что для выдвижения кандидатуры достаточно 300 тысяч подписей. Этот показатель в несколько раз превышает количество людей, поставивших свою подпись в 2018 году за выдвижение Путина.

«Мы имеем дело с колоссальным проявлением гражданской позиции. Жители России добровольно, осознавая всю важность этого действия, буквально с утра ждут открытия избирательных штабов, чтобы выразить свое мнение и поддержать человека, способного сделать их жизни лучше», — указала Фёдорова.

Также политолог отметила вклад тысяч волонтёров, которые в рамках кампании занимаются сбором подписей по всей стране и выполняют эту задачу с гордостью. Фёдорова подчеркнула, что без поистине неоценимого вклада этих людей были бы невозможны такие поразительные результаты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество подписей, собранных избирательным штабом в поддержку Владимира Путина на выборах президента, втрое превысило количество собранных в его поддержку подписей в 2018 году. Об этом 22 января сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков.

Самовыдвиженец, согласно российскому законодательству, должен предоставить в ЦИК от 300 тысяч до 315 тысяч подписей избирателей. Как уточнил Машков, в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем требовалось по закону, и добавил, что рекордное количество подписей показывает колоссальный уровень поддержки Путина российским обществом.

В штабе Путина 22 января сообщили, что сдали в ЦИК подписи для регистрации на президентских выборах. Документы в комиссию подали сопредседатели избирательного штаба Путина Машков и Марьяна Лысенко.

Выборы президента России будут проходить в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта. ЦИК зарегистрировал трёх кандидатов в президенты от парламентских партий — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди»).