Москва, 22 января, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Главная сцена Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ станет местом, где 23 января зажгут огонь семейного очага «Сердце России», который отправится во все российские регионы. Об этом говорится в пресс-релизе организационного комитета мероприятия.

Григорий Сысоев Источник: Фотохост-агентство РИА Новости /РИА Новости

Огонь доставят из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где находится Родина святых Петра и Февронии. В День этих святых Россия отмечает День любви, семьи и верности.

Кроме того, отмечается, что огонь на выставку в Москву привезут Михаил и Екатерина Терентьевы, которые состоят в браке 25 лет и воспитывают шестерых детей.

«В этом году исполнилось 25 лет нашей совместной жизни, это самое замечательное время в нашей жизни», — заявил глава семейства.

Торжественная церемония зажжения огня пройдет во время Всероссийского форума «Родные — Любимые», давшего старт в стране Году семьи.

Огонь семейного очага будет находиться рядом с инсталляцией в форме сердца, которую назвали «Сердце России». Для участия в мероприятии в Москву прибыли семейные династии из всех регионов РФ, а также семьи участников СВО, представителей ключевых отраслей экономики и социальной сферы страны.

Семья Терентьевых зажжёт огонь семейного очага, после чего его доставят на 12 лампадах в российские регионы. Помимо Москвы, он сначала прибудет в Крым, Якутию, Кузбасс, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Татарстан, Северную Осетию, Волгоградскую область, Республику Коми, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

В Крыму лампадку с огнём направят Павлу и Татьяне Кузнецовым, которые проживают в браке уже 40 лет и недавно отметили Рубиновую свадьбу. После прибытия лампадок на места огонь семейного очага передадут во все остальные субъекты РФ.

Международная выставка «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года. Глава государства дважды посетил мероприятие. Он заявил, что выставку могут продлить до конца лета 2024 года.

22 ноября власти опубликовали указ о проведении в 2024 году Года семьи в России. Подпись под документом поставил Владимир Путин. Решение объявить Год семьи приняли в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

19 января на выставке-форуме «Россия» открылся Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые». В специальной программе этого мероприятия приняли участие более 1000 человек.